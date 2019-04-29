Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 1:1) стартовали на чемпионате мира в дивизионе I, который проходит в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые двадцать минут завершившегося на "Барыс Арене" матча заставили поволноваться болельщиков. Литовские хоккеисты смогли повести в счете 2:0. При игре в большинстве подопечные Андрея Сидоренко ошиблись в передаче, и вышедший один на один с голкипером Даниэль Богдзюль переиграл Дмитрия Мильчакова. На восьмой минуте первого периода капитан и самый опытный игрок в составе соперников Дайнюс Зубрус уверенно сыграл на пятачке у ворот и удвоил преимущество в счете.

Белорусы еще до перерыва сумели отыграться. Вначале Станислав Лопачук благодаря индивидуальным действиям сократил отставание. На 16-й минуте нападающий гродненского "Немана" Сергей Малявко убежал один на один с вратарем и стал автором второго гола - 2:2. Вскоре белорусы смогли выйти вперед. Джефф Платт с неудобной руки, находясь спиной к воротам, отправил шайбу над ловушкой голкипера литовцев - 3:2.

Could you imagine bottom-seeded Lithuania beat top seed Belarus in Division IA play? Well, for a short moment it looked real after a 2-0 lead with goals from Daniel Bogdziul and Dainius Zubrus. Belarus found back and leads 3-2 after two periods. pic.twitter.com/a56O8x2XxT — IIHF (@IIHFHockey) 29 апреля 2019 г.

После перерыва сборная Беларуси значительно прибавила в скорости, заставляя соперников чаще ошибаться. Однако на 34-й минуте литовцы получили шанс отыграться, после назначения буллита в ворота Дмитрия Мильчакова, но голкипер белорусов выиграл дуэль у Арнольдаса Босаса.

Второй матч на мировом форуме национальная сборная Беларуси проведет 30 апреля в 16.30 против соперников из Венгрии, третья игра подопечных Андрея Сидоренко состоится 2 мая со Словенией (13.00). 4 мая белорусам будет противостоять команда Казахстана (14.30), а завершится турнир 5 мая встречей с хоккеистами Республики Корея.

Две лучшие команды по итогам чемпионата в дивизионе I в 2020 году в Швейцарии сыграют в элите мирового хоккея.

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