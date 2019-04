Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 1:1) стартовали на чемпионате мира в дивизионе I, который проходит в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые двадцать минут завершившегося на "Барыс Арене" матча заставили поволноваться болельщиков. Литовские хоккеисты смогли повести в счете 2:0. При игре в большинстве подопечные Андрея Сидоренко ошиблись в передаче, и вышедший один на один с голкипером Даниэль Богдзюль переиграл Дмитрия Мильчакова. На восьмой минуте первого периода капитан и самый опытный игрок в составе соперников Дайнюс Зубрус уверенно сыграл на пятачке у ворот и удвоил преимущество в счете.

Белорусы еще до перерыва сумели отыграться. Вначале Станислав Лопачук благодаря индивидуальным действиям сократил отставание. На 16-й минуте нападающий гродненского "Немана" Сергей Малявко убежал один на один с вратарем и стал автором второго гола - 2:2. Вскоре белорусы смогли выйти вперед. Джефф Платт с неудобной руки, находясь спиной к воротам, отправил шайбу над ловушкой голкипера литовцев - 3:2.

Could you imagine bottom-seeded Lithuania beat top seed Belarus in Division IA play? Well, for a short moment it looked real after a 2-0 lead with goals from Daniel Bogdziul and Dainius Zubrus. Belarus found back and leads 3-2 after two periods. pic.twitter.com/a56O8x2XxT