Хоккеисты сборной Беларуси сыграют на турнире в Казахстане

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси в феврале выступят на международном турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме подопечных Михаила Захарова в состязаниях в казахстанской столице примут участие две команды хозяев и олимпийская сборная России. В стартовом поединке 10 февраля белорусские хоккеисты встретятся с первой сборной Казахстана, 11 февраля сыграют с россиянами, а 12 февраля завершат турнир игрой со второй казахстанской командой.

Для сборной Беларуси предстоящий турнир станет первой проверкой сил после годичного перерыва. В начале февраля 2020 года белорусы играли на международном турнире в Словакии Kaufland Cup, заняв там третье место. Тогда белорусы проиграли сборной Словакии (3:4) и олимпийской команде России (0:1).-0-