Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с датчанами на ЧМ в Латвии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проведут сегодня пятый матч на чемпионате мира в Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками команды Михаила Захарова станут датчане. Встреча начнется в 20.15 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Скандинавская дружина перед поединком с белорусами занимает пятое место в группе. Несмотря на два поражения от швейцарцев (0:1) и россиян (0:3), подопечные Хайнца Элерса показывают на турнире добротный хоккей. Те же россияне забросили свою первую шайбу в ворота Себастьяна Дама на последней минуте второго периода. В целом же команда смотрелась на фоне фаворитов очень достойно. У шведских соседей датчане и вовсе выиграли - 4:3. Также "львы", как датчан еще называют болельщики, смогли в овертайме обыграть британцев (3:2).

Увы, для белорусской сборной подданные британской короны оказались крепким орешком (3:4). Также белорусы в первом матче на турнире уступили словакам (2:5). Свою единственную победу они одержали над шведами (1:0), не в последнюю очередь благодаря отличной игре в воротах Дэнни Тэйлора, оформившего шатаут. Еще одно очко белорусы заработали в поединке с чехами, уступив им в овертайме (2:3).

Команды Беларуси и Дании до этого матча четырежды встречались между собой на чемпионатах мира, записав на свой счет по две победы. Белорусская сборная брала верх на турнирах 2010 и 2015 годов (2:1 и 5:1), а скандинавы на форумах 2008 и 2013 годов (2:3 (ОТ) и 3:2).

Остальные сегодняшние матчи: Швеция - Великобритания (группа А, начало в 16.15), Казахстан - Канада, Латвия - Норвегия (группа В, 16.15 и 20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-