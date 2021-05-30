Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проведут сегодня поединок групповой стадии чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 16.15 по минскому времени и будет транслироваться на телеканале "Беларусь 5".

Швейцарские хоккеисты находятся на третьей позиции в группе А, набрав после пяти матчей девять очков. Стабильно набирая пункты, альпийцы оступились лишь во встречах со шведами (0:7) и россиянами (1:4). При этом во встрече против подопечных Валерия Брагина многое решило индивидуальное мастерство соперников. В остальном же команда Патрика Фишера "красной машине" практически не уступала.

Беларусь проиграла четыре из пяти встреч на турнире, причем три из них - в основное время, записав в свой актив победу над шведами - 1:0. За пять проведенных встреч подопечные Михаила Захарова пропустили 17 шайб. Они замыкают турнирную таблицу в группе А с четырьмя пунктами.

Остальные сегодняшние матчи: Швеция - Словакия (группа А, начало в 20.15), Италия - Канада, Финляндия - Латвия (группа В, 16.15 и 20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-