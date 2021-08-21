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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси сыграли вничью второй товарищеский матч с казахстанским "Барысом" при подготовке к турниру олимпийской квалификации со счетом 4:4. (1:1, 2:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.Стороны не стали тратить время на разведку возможностей друг друга, благо первая товарищеская встреча была совсем недавно. Уже на первой минуте белорусская команда оказалась в роли отыгрывающейся. Кертис Волк смог заставить капитулировать Константина Шостака и отправил ему шайбу прямо в "домик".Пытаясь отыграться, белорусы перенесли игру в чужую зону, комбинировали, но до обострений у ворот казахстанской дружины практически не доходило. Неплохой момент был у Шейна Принса, однако вратарь "Барыса" был на высоте.Впрочем, без заброшенных шайб белорусы первую треть поединка не закончили. Александр Павлович на 16-й минуте завершил усилия партнеров по команде результативным броском.Равновесие сохранилось до 23-й минуты матча. Хоккеистам "Барыса" удалась голевая атака, которую завершил Кертис Волк, оформивший голевой дубль.Белорусы смогли отыграться достаточно быстро: после броска Ника Бэйлена на 25-й минуте Алексей Протас лучше всех сориентировался в сутолке у чужих ворот.На 26-й минуте Шейн Принс воспользовался ошибкой соперников и выверенным броском вывел белорусов вперед. Несмотря на старания игроков обеих дружин, до второго перерыва счет не изменился.К сожалению для болельщиков белорусской команды, в третьем периоде их оппоненты смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Отличились Алексей Зубов (42-я минута) и Никита Михайлис (43-я минута).На этом команды не остановились, и Егор Шарангович, отлично разобравшись в ситуации у чужих ворот, сравнял счет на 53-й минуте. Финальная сирена зафиксировала боевую ничью.Финальный этап олимпийской квалификации состоится 26-29 августа. Белорусская сборная сыграет в группе D с командами Словакии, Австрии и Польши. Для попадания на главные старты четырехлетия подопечным Крэйга Вудкрофта необходимо занимать в своем квартете не ниже первого места.В хоккейном турнире Игр-2022 сыграют 12 сборных: восемь лучших команд по рейтингу IIHF, команда Китая, как представители страны-организатора Олимпиады, и три дружины, победившие в олимпийской квалификации.-0-