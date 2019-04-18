Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) победили Чехию на старте ЧМ в Швеции

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) победили Чехию со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые минуты встречи в Умео оказались удачными для подопечных Евгения Есаулова. Один из лидеров белорусской команды Евгений Оксентюк уже через 12 секунд после стартового вбрасывания открыл счет. Далее чехи значительно прибавили в скорости и дважды подряд играли в большинстве, но сравнять счет до перерыва соперникам не удалось. Наоборот, белорусы перехватили инициативу и перед перерывом удвоили преимущество после точного броска капитана команды Владислава Колячонка - 2:0.

Чешская сборная сумела дважды огорчить голкипера белорусов Алексея Колосова. Авторами голов стал Мартин Гас и Ян Млчак. Белорусы вновь вышли вперед на 30-й минуте, когда Евгений Оксентюк сделал результативный пас из-за ворот соперника на Егора Буяльского, который точно отправил шайбу в девятку ворот - 3:2. Под занавес периода Игнат Белов удвоил преимущество в счете белорусов - 4:2.

Перед заключительными двадцатью минутами встречи чехи заменили голкипера и постарались активнее действовать в зоне подопечных Евгения Есаулова. Филип Коффер сократил отставание чешской дружины на 52-й минуте - 3:4, но больше оборона белорусов не допустила грубых ошибок.

Во втором туре чемпионата мира сборная Беларуси до 18 лет сыграет 19 апреля со сверстниками из Финляндии (20.30), 21 апреля встретится с Канадой (20.30), а 22 апреля - со Швейцарией (16.30). Две лучшие команды из группы А выйдут в плей-офф мирового форума.

Годом ранее юниорская сборная Беларуси также выступала в топ-дивизионе и вышла в 1/4 финала.-0-