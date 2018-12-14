Хоккеисты сборной Беларуси уступили Франции и потерпели второе поражение на турнире в Норвегии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси уступили Франции с минимальным счетом 0:1 и потерпели второе подряд поражение на международном турнире MECA Hockey Games в Леренскуге (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственная шайба была заброшена на 23-й минуте матча. Автором гола стал Кевин Дюссо. В ходе первого периода белорусы значительно превзошли соперников в бросках по воротам и движении. Французы часто удалялись, но использовать большинство в составе наши хоккеисты не смогли.
В первом туре подопечные Андрея Сидоренко проиграли Норвегии - 1:6.
Турнирное положение: Франция - 6 (2), Норвегия - 3 (1), Венгрия - 0 (1), Беларусь - 0 (2).
В заключительном туре 15 декабря сборная Беларуси, в 14.00, сыграет с Венгрией.-0-
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