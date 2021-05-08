8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Германии в товарищеской встрече, которая завершилась в Нюрнберге – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Германии с самого начала демонстрировала плотный силовой хоккей, стараясь навязать белорусам борьбу на каждом из участков льда. Такое давление принесло плоды на шестой минуте встречи. Усилия партнеров по команде завершил голом Маркус Айзеншмид, которому ассистировали Маттиас Плахта и Йон Рогль. Из положительных моментов стартового периода для сборной Беларуси стоит отметить игру бригады меньшинства. Она не позволила сопернику отличиться, когда они играли с преимуществом в два игрока.

Под занавес первого периода белорусы начали все чаще беспокоить оборону и вратаря хозяев. Так, отличный момент был у Шейна Принса, однако сравнять счет ему не удалось.

Во второй трети поединка шайба упорно не шла в ворота обеих дружин. Белорусы не смогли дважды реализовать большинство. Отличные возможности, для того чтобы сравнять счет были у Франсиса Паре и Шейна Принса. Немцы бросали достаточно часто, но также не сумели поразить ворота оппонентов.

В третьем периоде белорусы также получили немало шансов, для того чтобы забросить шайбу. Однако в воротах немцев отлично действовал Феликс Брюкманн. Соперники же своего шанса отличиться не упустили. На 43-й минуте отличился Джастин Шютц, установивший окончательный счет матча, по итогам которого лучшим игроком встречи в составе сборной Беларуси стал вратарь Дэнни Тэйлор.

Это был второй матч двух команд, которые готовятся к чемпионату мира по хоккею в Латвии. В первом поединке подопечные Михаила Захарова были сильней со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).