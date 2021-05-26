Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Великобритании в матче первого раунда ЧМ-2021

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Великобритании в матче первого раунда чемпионата мира в Латвии – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде британцы начали активно атаковать ворота белорусов, которые достаточно неожиданно сделали ставку на игру от обороны. Впрочем, команда Михаила Захарова могла отличиться уже на третьей минуте игры. Однако Франсис Паре угодил в перекладину. Не сумел обыграть вратаря соперников на пятой минуте и Алексей Протас.

У британцев первый момент возник на 10-й минуте. Брендан Конноли потревожил дальним броском Дэнни Тэйлора, который был начеку. Но через четыре минуты голкипер белорусов был бессилен. Джефф Платт ошибся, подарив шайбу соперникам. Лиам Керк обыграл Владислава Еременко и отправил каучуковый диск в ворота. Белорусы встрепенулись, несколько раз опасно бросив по воротам соперников, но до перерыва счет не изменился.

Во втором периоде игра проходила на встречных курсах. Отличный момент отличиться не использовал Михаил Стефанович. А вот Владислав Кодола на 30-й минуте был точен, добив шайбу в ворота после своего же неудачного первого броска.

Белорусы увеличили скорости, однако под занавес второго периода дважды были вынуждены вынимать шайбу из своих ворот. Сначала Мэттью Майерс обыграл Степана Фальковского за воротами белорусов, адресовал шайбу на пятак Бэну Дэвису, который был безжалостен. Затем Лиам Керк оформил дубль, не промахнувшись с пяти метров.

В третьем периоде белорусы встрепенулись, хорошо провели большинство. Но в итоге, пропустили еще раз. Майк Хэммонд точным броском заставил капитулировать Дэнни Тэйлора. Впрочем, на 52-й минуте Джефф Платт завершил точным броском комбинацию, начатую Владиславом Кодолой и Франсисом Паре. Затем отличился Шейн Принс с передачи Егора Шаранговича. Последние две минуты матча прошли в атаках белорусов. Незадолго до финальной сирены Михаил Захаров выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, однако от поражения белорусов это не спасло. Британцы отпраздновали первую викторию в высшем дивизионе за 59 лет, в основное время матча.

Таким образом, сборная Беларуси после четырех игр занимает в группе А шестое место с четырьмя очками в активе. Лидируют словаки, у которых девять очков после трех встреч. Следующий матч команда Михаила Захарова проведет 28 мая против дружины Дании.-0-