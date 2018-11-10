Хоккеисты сборной Беларуси уступили Латвии в финале Кубка четырех наций

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили Латвии по буллитам в финале в Кубке четырех наций velcom со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на "Чижовка-Арене" получился принципиальным. Гости доминировали в первые двадцать минут встречи. Артур Кулда отличился уже на первой минуте встречи. На 39-й минуте защитник Владимир Денисов завершил комбинацию партнеров точным броском - 1:1. Основное время и овертайм завершились вничью. В серии буллитов сильнее оказались латвийцы, которые дважды поразили ворота Дмитрия Мильчакова.

В ходе турнира на "Чижовка-Арене" белорусская сборная обыграла Францию - 5:2, Словению - 4:1, потерпела поражение от Латвии (1:2 по буллитам) и заняла второе место.

Итоговое положение: Латвия - 8 очков (3 матча), Беларусь - 7 очков, Франция - 2 (3), Словения - 1 (3).-0-