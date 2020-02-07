Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России и заняли последнее место на турнире в Словакии

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси уступила олимпийской команде России во 2-м туре Kaufland Cup-2020 со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды по ходу матча демонстрировали хоккей с оглядкой на собственные ворота. Впрочем, некоторое игровое преимущество было на стороне россиян. Они, взяв шайбу под контроль, то и дело запирали белорусов в их зоне. Однако до точных бросков дело не доходило.

Подопечные Михаила Захарова ошибались куда меньше нежели в предыдущем поединке со словаками, используя любую возможность для контратак. Но до финальной сирены никто из белорусов результативными действиями так и не отметился.

Единственную шайбу немногочисленная публика на трибунах увидела в третьем периоде. На 51-й минуте встречи вратарь белорусов Константин Шостак смог отразить бросок от синей линии, но на добивании первым был защитник соперников Даниил Мироманов, записавший на себя победное взятие ворот.

Таким образом, белорусская команда с двумя поражениями после двух матчей замкнула турнирную таблицу Kaufland Cup-2020. Победитель состязаний станет известен завтра после матча олимпийской сборной России и команды Словакии.-0-

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