24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде белорусская команда смотрелась на фоне соперников очень достойно, не став действовать только от обороны. Такая тактика принесла свои плоды. Подопечные Михаила Захарова могли как минимум дважды огорчить россиян.

Однако шайба после бросков Андрея Белевича и Шейна Принса не нашла путь в ворота команды Валерия Брагина. Как это часто бывает, соперники своим шансом открыть счет воспользовались сполна. После удаления Германа Нестерова большинство реализовал Иван Морозов, которому отпасовал Василий Подколзин.

Во втором периоде россияне продолжили играть быстрей белорусской дружины, перекрывая направления для перспективных атак команды Михаила Захарова. Играя в большинстве белорусы вновь пропустили голевой выпад хозяев льда. На 31-й минуте Николай Красковский, которому ассистировали Даниил Пыленков и Андрей Сергеев, удвоил преимущество своей дружины.

После второго перерыва, несмотря на старания игроков обеих дружин, счет так и не изменился. В концовке тренерский штаб белорусской команды взял тайм-аут и снял вратаря, но забросить подопечные Михаила Захарова так и не смогли.-0-