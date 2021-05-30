Хоккеисты сборной Беларуси уступили швейцарцам в матче ЧМ -2021

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили швейцарцам в предпоследнем матче на групповой стадии чемпионата мира в Латвии со счетом 0:6 (0:2, 0:2, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для белорусской команды матч не задался с самого начала. Подопечные Михаила Захарова оказалась в роли отыгрывающихся уже на первой минуте игры. Счет после паса из-за ворот открыл Кристоф Берчи, которому ассистировали Фабрис Херцог и Тристан Шерве.

Далее события развивались не очень позитивно для белорусской сборной, хотя моментами ее игроки показывали хороший хоккей. Опасно бросали по воротам Егор Шарангович и Михаил Стефанович, однако цели они не достигли.

В концовке периода альпийцам удалась хорошая атака. Если бросок Тимо Майера Константин Шостак отбил, то с добавлением от Йоэля Вермина голкипер справиться не сумел.

Второй период начался с того, что после точного броска Свена Андригетто счет стал 0:3 в пользу альпийцев. Тренерский штаб сборной Беларуси пошел на смену вратаря, выпустив Алексея Колосова. Впрочем, от также не смог оставить свои владения в неприкосновенности.

Швейцарцы продолжили доминировать и на 33-й минуте Грегори Хофманн завершил усилия партнеров по команде, замкнув точный пас на дальней штанге.

Белорусы пытались сократить разницу в счете, изменив рисунок игры, однако счет до второго перерыва не изменился.

В третьем периоде команда Михаила Захарова провела несколько перспективных атак. Но постепенно швейцарцы отодвинули игру от своих ворот. На 52-й минуте матча им удалась атака с ходу и Йоэль Вермин оформил голевой дубль, а через пять с небольшим минут Фабрис Херцог установил окончательный счет встречи.

Таким образом, белорусы потеряли даже математические шансы на выход в следующий раунд турнира. Следующий матч команда Михаила Захарова проведет 1 июня против российских хоккеистов. -0-