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12 февраля 2021, 15:20

Хоккеисты сборной Беларуси уступили в выставочном матче соперникам из Казахстана

Фото hockey.by
Фото hockey.by

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили в выставочном матче соперникам из второй дружины Казахстана. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) не в пользу команды Михаила Захарова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда очень здорово начала поединок. На шестой минуте встречи Сергей Дрозд отпасовал шайбу на Максима Парфеевца, тот нашел на чужой половине ледовой площадки Никиту Крыскина, который мощным щелчком открыл счет. Денис Каратаев, закрытый Сергеем Дроздом, ничем не смог помочь своей команде.

К сожалению, вели в счете белорусы лишь 2 минуты 40 секунд. Игрок команды Казахстана Саян Данияр нашел на пятаке перед воротами Дэнни Тэйлора Александра Пелевина, и тот отправил шайбу под перекладину. До перерыва команды еще не раз обменялись опасными моментами у ворот друг друга, однако до сигнала на перерыв счет не изменился.

Не смогли огорчить вратарей хоккеисты двух дружин и на протяжении второй двадцатиминутки. Из опасных моментов можно вспомнить попадание в перекладину Александра Суворова, промах Станислава Лопачука при выходе один на один с вратарем казахстанцев, а также ситуацию в концовке, когда Иван Дроздов не смог после паса Франсиса Паре обыграть Дениса Каратаева.

Третий период начался с острого момента у Михаила Стефановича, который не смог увеличить счет в пользу белорусов броском с острого угла. Впрочем, Дэнни Тэйлор также не остался без работы, выручив команду при следующем остром выпаде казахстанцев.

Когда время двадцатиминутки почти перевалило за экватор, Станислав Лопачук наконец-то смог забросить шайбу, выведя белорусов вперед второй раз за матч. Хозяева бросились отыгрываться. И если поначалу команда Михаила Захарова успешно держала удар, то за две с небольшим минуты до финальной сирены Владислав Никулин смог огорчить Дэнни Тэйлора.

После завершения третьего периода дружины продолжали игру в формате четыре на четыре. Казахстанцы оказывали нешуточное давление на оборонительные порядки белорусов, стараясь держать шайбу в своем владении. В итоге решающим в матче стал бросок Нурсултана Бельгибаева, который установил окончательный счет поединка в пользу казахстанской дружины, составленной из игроков внутреннего чемпионата.-0-

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