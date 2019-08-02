Хоккеисты сборной Беларуси узнали расписание в топ-дивизионе ЧМ-2020

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей чемпионата мира в сильнейшем дивизионе, который с 8 по 24 мая 2020 года пройдет в Швейцарии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Как сообщалось, сборная Беларуси попала в группу А, где ее соперниками станут Чехия, Швеция, Словакия, Канада, Германия, Дания и Великобритания.

Свои матчи белорусы будут проводить в Лозанне на новой арене вместимостью 9500 зрителей, которая будет сдана в эксплуатацию осенью текущего года.

Расписание игр белорусской команды (время начала - минское):

9 мая. Беларусь - Чехия, 21.20;

10 мая. Швеция - Беларусь, 21.20;

12 мая. Беларусь - Словакия, 21.20;

13 мая. Канада - Беларусь, 21.20;

15 мая. Германия - Беларусь 17.20;

16 мая. Дания - Беларусь, 13.20;

18 мая. Беларусь - Великобритания, 17.20.

В группе В за четыре путевки в четвертьфинал поспорят сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи этой группы будут сыграны в Цюрихе.

Швейцария примет чемпионат мира с десятый раз в своей истории. В прошлый раз матчи мирового первенства проходили в стране в 2009 году.-0-