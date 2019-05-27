Хоккеисты сборной Беларуси узнали соперников на ЧМ-2020 в Швейцарии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения 83-го чемпионата мира в Словакии стал известен предварительный состав групп на следующий турнир в 2020 году в Швейцарии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Через год сборная Беларуси, занимающая 14-е место в списке IIHF, сыграет в элитном дивизионе чемпионата со сборными Канады, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В другой группе оказались команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

84-й чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Как пояснили в ФХБ, на основании рейтинга IIHF был сформирован предварительный состав групп (окончательный будет объявлен во вторник после заседания оргкомитета будущего турнира, однако изменения могут произойти лишь минимальные - в части позиции хозяев).

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элитный дивизион мирового хоккея, заняв второе место на чемпионате в дивизионе I в Нур-Султане в мае текущего года.-0-