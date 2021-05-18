Хоккеисты сборной Беларуси вышли из обязательного карантина перед ЧМ в Риге

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси вышли из обязательного карантина перед чемпионатом мира в Риге. Самоизоляция была обусловлена специальными антиковидными протоколами, которые действуют на планетарном форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Все тесты членов национальной команды на коронавирус показали отрицательный результат. Таким образом, ничего не мешает сборной приступить к тренировкам перед стартом чемпионата мира - 2021.

На предварительном этапе сборная Беларуси сыграет в группе А, которая будет проводить свои матчи в Олимпийском спортивном центре. Соперниками команды Михаила Захарова станут сборные Словакии (21 мая), Швеции (23 мая), Чехии (24 мая), Великобритании (26 мая), Дании (28 мая), Швейцарии (30 мая) и России (1 июня). Выход в четвертьфинал турнира гарантирован четверке лучших команд группы.-0-