20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии впервые стали олимпийскими чемпионами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке пекинской Олимпиады финны обыграли чемпионов Пхенчхана-2018 российских хоккеистов со счетом 2:1. На 8-й минуте игры Михаил Григоренко вывел россиян вперед, реализовав численное преимущество. В самом начале второго периода Вилле Пока сравнял результат, а на первой минуте заключительной двадцатиминутки победную шайбу забросил Ханнес Бьорнинен. В оставшееся игровое время россияне много атаковали, но так и не сумели отыграться. До этого лучшим результатом сборной Финляндии на ОИ были серебряные медали Калгари-1988 и Турина-2006.

Вчера в игре за бронзовые медали сборная Словакии победила соперников из Швеции с сухим счетом 4:0. В составе новоиспеченных обладателей олимпийской бронзы выступали два представителя минского "Динамо" - голкипер Патрик Рыбар и нападающий Либор Гудачек. У шведов в Пекине играл защитник "зубров" Лукас Бенгтссон. В полуфинале финны переиграли команду Словакии - 2:0, а россияне с огромным трудом одолели шведских хоккеистов в серии послематчевых буллитов - 2:1.

В решающем поединке Олимпиады-2018 россияне победили в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в игре за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-

Фото Андрея Покумейко