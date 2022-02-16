Хоккеисты сборной Финляндии вышли в полуфинал Олимпийских игр

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии пробились в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем четвертьфинале финны взяли верх над швейцарцами с результатом 5:1. На 16-й минуте третьего периода, уступая 1:3, швейцарцы пошли ва-банк, заменив вратаря шестым полевым игроком, но это им не помогло. Более того, финские хоккеисты еще дважды поразили пустые ворота, сняв все вопросы о победителе. В полуфинале их оппонентом будет команда Словакии, которая сегодня одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов. Весомую лепту в успех сборной Словакии внес голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар, который отразил все пять послематчевых бросков американцев.

Действующие олимпийские чемпионы россияне обыграли сборную Дании с результатом 3:1. В поединке за выход в финал российская команда будет соперничать с победителем последнего четвертьфинала, в котором встретятся сборные Канады и Швеции. Полуфиналы пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал за чемпионский титул состоится 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-