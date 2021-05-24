Хоккеисты сборной Германии обыграли канадцев в матче первого этапа ЧМ 2021 в Латвии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Германии обыграли канадцев в матче групповой стадии чемпионата мира в Латвии со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Германии с самого начала показала серьезность своих намерений. Канадцы также не собирались сдаваться. Поражение ставило североамериканцев на грань турнирной катастрофы.

До середины стартового периода командам удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но затем немцам удалось повести две результативные атаки. На 11-й минуте отличился Маттиас Плахта, а менее чем через две минуты Маркус Айзеншмид удвоил преимущество своей дружины.

Во втором периоде канадцы упорно искали пути к воротам соперников, но шайба не шла в ворота. Не могли забросить и их конкуренты. На исходе основного времени матча Ник Пол подарил североамериканской дружине шанс на спасение. Когда до финальной сирены оставалось не так много времени, канадцы сняли с игры вратаря, но риск не оправдался. Корбиниан Хольцер поразил пустые ворота, установив окончательный счет матча.

Благодаря этой виктории немцы возглавили группу В, заработав девять очков в трех встречах. Далее положение команд таково: Латвия – 3 игры/7 очков. Казахстан 2/4, Финляндия – 2/4, США – 2/3, Норвегия – 2/3, Канада – 3/0, Италия – 3/0.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-