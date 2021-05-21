Хоккеисты сборной Германии победили итальянцев в матче ЧМ-2021

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Германии победили итальянцев в матче команд группы В со счетом 9:4 (2:2, 5:0, 2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевую феерию начали немцы на 16-й минуте. У победителей отличились Том Кюнхакль, Мориц Мюллер, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс. Дубль на свой счет записал Марсель Неббельс. Еще по разу шайбы забрасывали Лукас Райхель, Маттиас Плахта и Леонард Пфодерль.

Стоит отметить, что итальянцы не сдавались до самого конца встречи, ища пути к воротам соперников. Однако все их старания перечеркнул неудачный второй период, во время которого они пропустили пять шайб. Тем не менее аппенинцы смогли четырежды заставить капитулировать вратаря конкурентов. Голы на счету Алекса Петана, Луки Фриго, Энтони Бардаро и Даниэля Франка.

Сегодня в вечерней части турнира в группе В сыграют команды Канады и Латвии. В группе А белорусы померятся силами с дружиной Словакии.

В чемпионате мира участвуют 16 команд, разбитых на две группы по восемь дружин. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды в каждом из октетов. Победитель планетарного форума определится 6 июня.-0-