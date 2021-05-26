Хоккеисты сборной Канады выиграли у норвежцев в матче первого раунда ЧМ-2021

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады, выступающие в группе В выиграли у норвежцев в матче первого раунда ЧМ-2021 – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом североамериканцев, которые повели в счете уже на первой минуте игры. Отличился Коннор Браун. Ему ассистировали Адам Хенрик и Оуэн Пауэр. Североевропейская дружина пробовала отыграться, однако эти усилия плодов не принесли. Напротив, на 11-й минуте Адам Хенрик увеличил преимущество "Кленовых листьев".

Впрочем, после перерыва норвежцы смогли сравнять счет. Забрасывали Томас и Матс Ольсены. Однако канадцев это не остановило и они продолжили терзать оборону соперников. На 35-й минуте Эндрю Манджапане вывел их вперед.

В заключительной трети поединка Адам Хенрик оформил дубль, сняв все вопросы о победителе матча.

Теперь, Благодаря победе в личной встрече канадцы занимают шестое место в группе В, а норвежцы идут седьмыми. Лидируют тут немецкие хоккеисты с девятью очками после четырех матчей. -0-