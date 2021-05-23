Хоккеисты сборной Казахстана сенсационно обыграли финнов в матче ЧМ в Латвии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Казахстана одержала вторую победу в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею. На сей раз, подопечные Юрия Михайлиса сенсационно одолели финскую сборную со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра команд группы В проходила с заметным преимуществом финнов, которые более чем в два раза перебросали соперников. Однако отличиться северяне смогли лишь однажды. На 34-й минуте матча шайбу забросил Антон Лунделл, которому ассистировали Петтери Линдбом и Микаэль Руохомаа.

Впрочем, казахстанская дружина довольно быстро отыгралась. Финскую команду "подкосила" недисциплинированность в обороне. На 36-й минуте матча Петри Контиола нарушил правила и отправился на скамейку штрафников. Этой ситуацией сполна воспользовался Юрий Панюков, отправивший шайбу в ворота финнов после паса Никиты Михайлиса.

В дальнейшем обе команды не раз могли увеличить счет, но вратари и оборона были на высоте. Не получилось отличиться у казахстанских и финских хоккеистов в овертайме. В серии послематчевых буллитов у победителей решающую шайбу забросил Роман Старченко. -0-