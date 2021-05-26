Хоккеисты сборной Казахстана выиграли у команды Германии в матче группового раунда ЧМ-2021

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Казахстана выиграли у команды Германии в матче группового раунда чемпионата мира в Латвии со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Юрия Михайлиса, выступающие в группе В, открыли счет на 27-й минуте встречи, но удержать преимущество не смогли. Благодаря заброшенным шайбам Тома Кюнхакля и Маркуса Айзеншмида их соперники вышли вперед. Впрочем, судьи не засчитали взятие ворот команды Германии Никитой Бояркиным. В начале третьего периода казахстанские хоккеисты заработали буллит, который реализовал Роман Старченко. В дальнейшем на площадке шла равная борьба. Казахстанцы строго играли в обороне, не позволяя соперникам выйти вперед. Но на 54-й минуте встречи им удалась голевая атака. Старания партнеров точным броском завершил Павел Акользин, принесший победу своей дружине.

Сегодня вечером на лед Олимпийского спортивного центра в Риге выйдут сборные Беларуси и Великобритании (20.15). В группе В на "Арене Рига" продемонстрируют свои умения ледовые рыцари из Канады и Норвегии. После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-