Хоккеисты сборной России победили чехов на ЧМ в Словакии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России победили чехов со счетом 3:0 на чемпионате мира, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечных Ильи Воробьева после уверенных побед над Норвегией (5:2) и Австрией (5:0) ждал непростой экзамен в поединке с одной из ведущих команд. Однако нынешний состав россиян позволяет им без оглядки на свои ворота действовать на турнире. Счет в матче в Братиславе был открыт на 14-й минуте первого периода после мощного броска со средней дистанции Сергей Андронова. Во вторые двадцать минут встречи лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров вывел точным пасом один на один с голкипером Никиту Гусева, который увеличил преимущество - 2:0. Окончательный счет был установлен под занавес встречи. Автором гола в пустые ворота стал Никита Зайцев. Сборная России не пропускает шайб на чемпионате мира второй матч подряд.

Турнирное положение группы В: Россия - 9 очков (3 матча), Швейцария - 6 (2), Чехия - 6 (3), Швеция - 3 (2), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (2), Австрия - 0 (2), Италия - 0 (2).

Сегодня вечером в группе В сыграют хоккеисты Норвегии и Швеции.-0-