Хоккеисты сборной Швеции выиграли у британцев в матче первого раунда ЧМ в Латвии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В споре команд группы А хоккеисты сборной Швеции выиграли у британцев в матче первого раунда чемпионата мира, который продолжается в Латвии, со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде британцы не растерялись под напором шведской сборной и старались выжать максимум из тех моментов, которые создавали у чужих ворот. Одна из таких атак на восьмой минуте встречи завершилась шайбой в ворота "Тре Крунур", которую забросил Лиам Кирк после паса Дэвида Филлипса. На некоторое время этот эпизод выбил скандинавов из игрового ритма, и британцы были близки к тому, чтобы отличиться еще раз. Впрочем, постепенно подопечные Йохана Гарпенлева пришли в себя, и во втором периоде принялись диктовать условия соперникам, сравняв счет на 16-й минуте встречи при игре в большинстве.

Если бы не голкипер Бен Боунс, счет мог бы стать разгромным еще до первого перерыва, но его уверенные действия в рамке достаточно долго позволяли британцам оставаться в игре. Однако после перерыва шведы взвинтили скорости и соперники за ними просто не успевали. Как итог, два результативных выпада скандинавов в исполнении Йонатана Пудаса и Адриана Кемпе на 27-й и 33-й минутах соответственно.

После второго перерыва шведы несколько сбавили давление, однако их усилий хватило для того, чтобы Адриан Кемпе оформил дубль и забросил четвертую шайбу своей команды в матче. Ближе к концу встречи скандинавы окончательно перешли в режим доигрывания, позволяя британцам порой создавать весьма неприятные моменты у своих ворот. Однако те возможностью не воспользовались.

В вечерней части соревновательной программе в группе А свой пятый матч на турнире проведут белорусские хоккеисты, которым будут противостоять датчане.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-