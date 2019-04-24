Хоккеисты СДЮШОР "Динамо-Минск" победили "Йокерит" на турнире в Сочи

24 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СДЮШОР БФСО "Динамо" из Минска победили финский "Йокерит" со счетом 3:1 и сыграют за седьмое место в Западной конференции на международном детском турнире "XIII Кубок Газпром нефти", который проходит в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч для белорусской команды получился сложным. Соперники из Хельсинки уже на первой минуте встречи открыли счет, но "Йокерит" слишком часто нарушал правила, что позволило перехватить инициативу юным "зубрам". Минчане имели много моментов для взятия ворот при игре в большинстве, но забросить белорусы смогли лишь под занавес первого периода. Далее подопечные Сергея Громова старались не уступать в скорости финнам и сумели добиться успеха, который позволит им 25 апреля сыграть с рижским "Динамо" за право занять седьмое место в Западной конференции турнира. Авторами голов в прошедшем матче у минчан стали Даниил Герасимчик, Даниил Бухта-Паим и Илья Кулаков.

"Финская школа хоккея хорошо известна, ребята отлично катаются, что и продемонстрировали сегодня. Мы же постарались не уступить им в скорости, атаке. Желание моих подопечных победить и пройти далее было в прошедшей игре залогом к успеху. Теперь готовимся к противостоянию с рижанами, отдельные игроки соперников нам знакомы, и, уверен, игра получится не менее интересной", - рассказал главный тренер СДЮШОР "Динамо" Сергей Громов.

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" проводится ежегодно с участием групп подготовки клубов КХЛ. Организация соревнований максимально приближена к уровню Континентальной хоккейной лиги и чемпионатов мира. В этом году в Сочи приехала 31 команда из 10 стран.-0-

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