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Хоккеисты СДЮШОР "Динамо-Минск" победили "Ладу" на турнире в Сочи

Спорт 23.04.2019 | 15:20

23 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СДЮШОР БФСО "Динамо-Минск" одержали победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 3:2 на международном турнире "XIII Кубок Газпром нефти", который проходит в Олимпийском парке Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для воспитанников Сергея Громова это была уже вторая встреча в группе В престижных соревнований. После неудачи в матче с питерским СКА динамовцы намного лучше провели старт игры с тольяттинцами. Автором первой шайбы стал воспользовавшийся передачей из-за ворот Игнат Бутырчик. Далее голевым дублем отметился Артем Шатерник - 3:0.

Во втором периоде ситуация на площадке изменилась. Юные "зубры" слишком часто нарушали правила, за что и поплатились двумя пропущенными шайбами. Третий период заставил заметно понервничать болельщиков. Шайб заброшенных они не увидели, но частые удаления могли нивелировать шаткое преимущество в счете минчан. Уверенно провел игру с "Ладой" голкипер "Динамо" Даниил Русакович, который сделал несколько важных сэйвов в стиле профессиональных вратарей. Он признан лучшим игроком прошедшей встречи в составе динамовцев.

"Наша команда уже много раз, несмотря на юный возраст ребят, играла такие напряженные матчи на различных международных турнирах и в чемпионате Беларуси. Тольяттинцев победили благодаря характеру. Ребята молодцы, выдержали непростой отрезок во втором периоде, в концовке третьего, - отметил главный тренер "Динамо" Сергей Громов. - Сегодня мои подопечные защищали честь своей спортшколы, клуба, страны. Все увидели, как они могут играть, в отдельных моментах даже хладнокровно. К нашей группе поддержки в Сочи присоединились известные белорусские игроки Алексей Калюжный, Александр Кулаков. Для молодых игроков важно в такие ответственные моменты чувствовать поддержку".

В команде СДЮШОР БФСО "Динамо" собраны талантливые ребята 2008 года рождения, которые являются чемпионами Беларуси по своему возрасту. В команде есть и известные в белорусском хоккее имена: Илья Кулаков и Антон Калюжный, за которых приехали поболеть их отцы.

В другом матче в группе В московский ЦСКА был сильнее питерского СКА - 2:1.

Турнирное положение группы В: ЦСКА - 4 очка (2 матча), СКА - 2 (2), "Динамо Мн" - 2 (2), "Лада" - 0 (2).

Третий матч в Сочи юные хоккеисты "Динамо" проведут 23 апреля против московского ЦСКА. Для продолжения борьбы за медали в плей-офф необходимо занять первое или второе место. Третья позиция позволяет побороться за места с девятого по шестнадцатое.

Сегодня также состоится праздничное спортивное шоу - матч юных звезд турнира. Его планируют посетить известный российский хоккеист Алексей Яшин, белорусский нападающий, а ныне тренер Алексей Калюжный, певец Андрей Григорьев-Апполонов, сын которого выступает за ЦСКА, а также председатель оргкомитета турнира Александр Дыбаль.

Команда СДЮШОР БФСО "Динамо" шестой раз принимает участие в турнире "Кубок Газпром нефти". Наиболее высокого результата добились в 2014 году, заняв четвертое место. Престижные соревнования для юных хоккеистов собрали в этом году на сочинских ледовых аренах представителей 31 команды из России, Беларуси, Австрии, Латвии, Чехии, Словакии, Финляндии, Казахстана, Германии и Китая.-0-

Фото БЕЛТА

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Россия, турнир, хоккей
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