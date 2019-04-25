Хоккеисты СДЮШОР "Динамо" проиграли рижанам и заняли десятое место на турнире в Сочи

25 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты СДЮШОР БФСО "Динамо" проиграли соперникам из Риги со счетом 2:6 и заняли десятое место в Западной конференции на международном турнире "XIII Кубок Газпром нефти" в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане ранее не раз пересекались с латвийской командой и хорошо знали соперника. Стартовые минуты встречи остались за динамовцами, которые усилиями Антона Калюжного (результативная передача) и Артема Шатерника (гол) повели в счете. Соперники только под занавес периода смогли сравнять цифры на табло - 1:1. Однако далее рижане более точно исполнили свои броски по воротам "Динамо". Второй гол, автором которого стал Игнат Богослав, юные "зубры" провели лишь в заключительные двадцать минут встречи. Таким образом, хоккеисты СДЮШОР "Динамо" замкнули десятку лучших на престижных соревнованиях.

Наставник минчан Сергей Громов отметил стартовые минуты встречи с рижанами, а далее, по его мнению, ребятам просто не хватило самообладания в сложных ситуациях. "Команда турнир в Сочи провела ровно, за исключением первого матча со СКА, когда ребята немного перенервничали и проиграли поединок с соперниками из Риги. Матчи в Сочи наших ребят научат действовать на максимуме, быстрее двигаться, быстрее принимать решения. Они видят, как готовы их сверстники, к чему надо стремиться", - рассказал Сергей Громов.

Один из лидеров нападения минчан, участник матча будущих звезд во время открытия турнира Артем Шатерник считает, что именно в таких турнирах команды растут в мастерстве. "Голы на соревнованиях в Сочи забросил важные, но хотелось бы и больше передач результативных отдать. Старались показать, как умеем играть, в чемпионате Беларуси не всегда можно встретить такое упорное сопротивление соперников. Ранее встречались с теми же командами из Санкт-Петербурга, Риги, но это были не сборные города. В Сочи мне понравилось. Можно увидеть многих игроков своего возраста, посмотреть, как они катаются, владеют клюшкой. Огромный Олимпийский парк, где для турнира были созданы условия", - отметил Артем Шатерник.

Кроме утешительного раунда уже состоялись матчи в полуфиналах конференций, главный итог - вылет из борьбы за главный трофей в Западной конференции СКА и ЦСКА. Питерская команда уступила ярославскому "Локомотиву" - 0:2, а москвичи были повержены "Витязем" - 4:3. В финале Восточной конференции сыграют нижегородское "Торпедо" и "Югра" из Ханты-Мансийска. Решающие матчи в Олимпийском парке Сочи состоятся сегодня вечером, а суперфинал между победителями Западной и Восточной конференции пройдет 26 апреля.

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" проводится ежегодно с участием групп подготовки клубов КХЛ. Организация соревнований максимально приближена к уровню Континентальной хоккейной лиги и чемпионатов мира. В этом году в Сочи приехала 31 команда из 10 стран.-0-

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