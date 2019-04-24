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Хоккеисты СДЮШОР "Динамо" уступили ЦСКА и сыграют в утешительном раунде турнира в Сочи

Спорт 24.04.2019 | 14:51
Во время матча "Динамо-Минск" - ЦСКА
Во время матча "Динамо-Минск" - ЦСКА

24 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. В Олимпийском парке Сочи сегодня завершился предварительный раунд международного турнира "XIII Кубок Газпром нефти" по хоккею с шайбой. Воспитанники минского СДЮШОР БФСО "Динамо" в заключительном матче в группе В уступили московскому ЦСКА - 2:9 и выступят в утешительном раунде соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Преимущество армейского клуба в этой встрече было ощутимым. Москвичи ведут селекцию состава даже игроков 2008 года рождения по всей России, поэтому имеют несколько сбалансированных пятерок даже этого возраста. Главный тренер минчан Сергей Громов перед встречей предоставил возможность передохнуть основному голкиперу Даниилу Русаковичу, который здорово действовал на последнем рубеже обороны в предыдущей встрече с "Ладой". Динамовцы смогли сыграть увереннее в атаке в третьем периоде. У юных "зубров" голевым дублем отметился сын известного нападающего Александра Кулакова - Илья.

Комментировал встречу для интернет-канала организаторов турнира белорусский форвард, а ныне тренер Алексей Калюжный. После матча наш нападающий отметил, что такие соревнования значительно помогают в воспитании молодых игроков. "Несомненно, столь представительный турнир помогает и тренерам, и молодым ребятам почувствовать себя увереннее в игре. Не раз говорил, что подобных состязаний должно быть больше у ребят. Сочинский турнир предоставляют командам из разных стран возможность проявить свои лучшие качества", - отметил Алексей Калюжный.

Знаменитый хоккеист, отвечая на вопрос российских СМИ о том, мечтает ли он о карьере игрока для своего сына, подчеркнул, что это будет решать сам Антон. "Очень хорошо знаю, какой путь необходимо пройти до уровня профессионального игрока. Помогаем, советуем, а получится ли - это зависит от множества факторов", - сказал он.

По итогам предварительного этапа определились команды, которые сыграют в плей-офф соревнований.

Хоккеисты СДЮШОР "Динамо" продолжат выступление в борьбе за 9-е место и встретятся сегодня вечером с финским "Йокеритом".

В 1/4 финала сыграют в Западной конференции: "Витязь" - "Оцеларжи" (Чехия), ЦСКА - "Спартак", "Динамо" (Москва) - СКА, "Слован" - "Локомотив". В Восточной конференции: "Трактор" - "Авангард", "Торпедо" - "Автомобилист", "Металлург" Мг - "Салават Юлаев", "Югра" - "Адмирал".

Команда СДЮШОР БФСО "Динамо" в шестой раз принимает участие в Кубке Газпром нефти. Наиболее высокого результата минчане добились в 2014-м, заняв четвертое место.-0-

Фото БЕЛТА

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