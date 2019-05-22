Хоккеисты "Сент-Луиса" и "Бостона" сыграют в финале Кубка Стэнли

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты американских клубов "Сент-Луис" и "Бостон" вышли в финал Кубка Стэнли сезона-2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В шестом матче Западной конференции "блюзмены" обыграли соперников из "Сан-Хосе" со счетом 5:1. Решающую шайбу в ворота "акул" забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Итог серии - 4:2.
В финале Кубка Стэнли "Сент-Луису" будет противостоять "Бостон", который в Восточной конференции в четырех играх одолел "Каролину". Первые матчи финала в серии до четырех побед состоятся 28 и 30 мая на площадке "Бостона".
Прошлогодний обладатель почетного трофея "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Каролине".-0-
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