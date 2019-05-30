Хоккеисты "Сент-Луиса" победили в овертайме "Бостон" и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" победили в овертайме "Бостон" со счетом 3:2 и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало матча на площадке "медведей" получилось результативным. Соперники забросили на двоих четыре шайбы.
Первыми открыли счет хозяева площадки, но удержать это преимущество не смогли. При счете 2:1 в середине первого периода в пользу "медведей", на 15 минуте нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко сделал цифры на табло равными - 2:2.
Несмотря на такое развитие событий, во втором и третьем периодах голов болельщики не увидели, а в овертайме точный бросок от синей линии нанес шведский легионер "Сент-Луиса" Карл Гуннарсон - 3:2.
В первом матче решающей стадии в борьбе за почетный трофей сильнее был "Бостон" - 4:2.
Счет в серии до четырех побед - 1:1.
Третью и четвертую игры финалисты Кубка Стэнли проведут на площадке "Сент-Луиса" 2 и 4 июня.-0-
Фото "Сент-Луиса"
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