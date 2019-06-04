Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 июня 2019, Вт
+24°C
Ясно EUR 2.3474
USD 2.101
RUB 3.2116
Главное
Во время встречи Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь
Президент
В Беларуси создана эффективная система господдержки талантливой молодежи - Петришенко
Общество
Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
Политика
Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления - Мясникович
Политика
Представлены предварительные результаты миссии МАГАТЭ по системам учета и контроля ядерного материала
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
10:20 Политика
В Барани в водоеме утонул молодой мужчина
10:16 Происшествия
Хедлайнером "Большой бард-рыбалки" станет популярный российский бард и сатирик Тимур Шаов
10:13 Культура
В Беларуси наблюдается снижение числа организаций с зарплатой до Br400
10:12 Общество
Коллективы семи стран выступят на фестивале "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах
10:12 Регионы
В Ляховичах горел магазин
10:11 Происшествия
Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дела в отношении Втюрина
09:52 Общество
МАРТ определил порядок планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань
09:51 Экономика
Совмин определил источники финансирования территориальной обороны Беларуси
09:38 Экономика
В Новополоцке из-за пожара в стройтресте эвакуировали 20 человек
09:30 Происшествия
В Японии школьный автобус попал в ДТП: пострадали 15 детей
09:22 В мире
Хоккеисты "Сент-Луиса" снова сравняли счет в финале Кубка Стэнли с "Бостоном"
08:58 Спорт
День Швеции проведут 5 июня в Гомеле
08:50 Регионы
Исследователи из Беларуси, Германии, России, США, Израиля примут участие в Шагаловских чтениях
08:19 Культура
Футболисты Украины впервые стали четвертьфиналистами молодежного ЧМ
08:08 Спорт
В закулисье спортивных побед пригласит фотовыставка в Гомеле
07:58 Регионы
Белорусы дебютируют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3х3
07:38 Спорт
Движение по четырем полосам открывается на участке трассы М6 от Ивья до Лиды
07:29 Регионы
Следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования горнорабочего на шахте в Солигорске
07:28 Происшествия
Белорусско-польский детский лагерь организуют летом в Пинском районе
07:18 Регионы
Все новости
Темы
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Детский отдых Детский отдых
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Хоккеисты "Сент-Луиса" снова сравняли счет в финале Кубка Стэнли с "Бостоном"

Спорт 04.06.2019 | 08:58
Хоккеисты "Сент-Луиса" сравняли счет в серии. Фото "Сент-Луиса"
Хоккеисты "Сент-Луиса" сравняли счет в серии. Фото "Сент-Луиса"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" победили на своей арене "Бостон" (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии снова равный - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед уже на первой минуте игры, когда отличился форвард Райан О'Райли, затем Чарли Койл восстановил паритет, но за 5 минут до первого перерыва российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко сделал счет 2:1.

Во второй двадцатиминутке Брендон Карло, когда бостонцы играли в меньшинстве, сумел сравнять результат, а в заключительной трети матча хоккеисты "Сент-Луиса" дважды добились успеха: сначала Райан О'Райли оформил свой голевой дубль, а за полторы минуты до финальной сирены, когда "медведи" сменили вратаря шестым полевым игроком, Брэйден Шенн поставил последнюю точку, поразив пустые ворота - 4:2.

Два стартовых матча финальной серии прошли в Бостоне - сначала хозяева победили со счетом 4:2, а затем гости взяли реванш - 3:2 (в овертайме). В первой встрече в Сент-Луисе бостонцы разгромили соперников 7:2, и вот теперь уступили 2:4.

Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" в первом матче финала Кубка СтэнлиХоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" в первом матче финала Кубка Стэнли
"Блюзмены", игравшие на выезде, повели в счете 2:0 после точных бросков Шенна Брэйдена и Владимира Тарасенко, но во втором периоде хозяева площадки сравняли счет, а в третьем еще дважды поразили ворота гостей.

Хоккеисты "Сент-Луиса" победили в овертайме "Бостон" и сравняли счет в финальной серии Кубка СтэнлиХоккеисты "Сент-Луиса" победили в овертайме "Бостон" и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли
Начало матча на площадке "медведей" получилось результативным. Соперники забросили на двоих четыре шайбы. Первыми открыли счет хозяева площадки, но удержать это преимущество не смогли.

Следующая встреча серии до четырех викторий пройдет 7 июня на бостонской арене "ТД-Гарден", после чего соискатели главного трофея НХЛ переедут на лед "Энтерпрайз Центра" в Сент-Луисе. Хоккеисты "Бостон Брюинз" являются 6-кратными обладателями Кубка Стэнли, последний успех датируется 2011 годом. Еще 13 раз бостонцы уступали в финалах. "Сент-Луис Блюз" еще ни разу не выигрывал его, потерпев поражения в трех решающих сериях подряд (1968, 1969, 1970).

Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Коламбусу" и завершил сезон. Среди белорусских игроков наибольшего успеха добился защитник Руслан Салей, который в составе "Анахайма" в сезоне 2002/2003 выступал в финале розыгрыша почетного трофея.-0-

Фото "Сент-Луиса"

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Кубок Стэнли, НХЛ, хоккей
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Президент Азербайджана посетит Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр
Картина дня: самый благоустроенный областной центр, гоночный электромобиль и археологическая школа в БГУ
Награды спецфондов Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи вручили в Минске
Совмин скорректировал минимальную предельную стоимость охотничьих путевок
Международная выставка "Белагро-2019" открывается в Минском районе
Отцы и дети: рассчитывать ли на алименты и наследство, если отца лишили родительских прав - отвечает адвокат
В Беларуси наблюдается снижение числа организаций с зарплатой до Br400
Арина Соболенко и Элизе Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"
Минобразования и МТС подпишут в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве
Победителей этапа Брест-Минск международного ралли на электромобилях наградили в НОК
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3474 BYN 2.353 BYN 2.36 BYN
USD
2.101 BYN 2.095 BYN 2.1 BYN
RUB
3.2116 BYN 3.205 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Белорусские электромобили участвуют в марафоне "Ралли мира"
Все видео

Фотоновости

Турчин встретился со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура
Все фото

Инфографика

Собираем ребенка в лагерь Медицинская справка о состоянии здоровья. Одежда и обувь: спортивный костюм и спортивная обувь, одежда для повседневной носки - 2 комплекта, солнцезащитный головной убор, нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек, 3-4 рубашки или футболки с длинными рукавами.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права - Лукашенко
Президент Таджикистана летом посетит с официальным визитом Беларусь
Беларусь надеется на продолжение продуктивного диалога с Италией - Лукашенко
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы
Беларусь и Италия проведут заседание экономической межправкомиссии в Риме 25 июня
Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления - Мясникович
Экономика
Фото из архива Международная выставка "Белагро-2019" открывается в Минском районе
МАРТ определил порядок планирования и финансирования расходов по оказанию услуг бань
Совмин определил источники финансирования территориальной обороны Беларуси
Происшествия
Фото Витебского областного управления МЧС В Новополоцке из-за пожара в стройтресте эвакуировали 20 человек
В Барани в водоеме утонул молодой мужчина
В Ляховичах горел магазин
Общество
velcom | A1 представил обновленную линейку lemon: с безлимитными звонками внутри сети, общением в соцсетях и мессенджерах и гибкой настройкой "под себя"
В Беларуси наблюдается снижение числа организаций с зарплатой до Br400
Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дела в отношении Втюрина
Регионы
Фото из архива Белорусско-польский детский лагерь организуют летом в Пинском районе
Коллективы семи стран выступят на фестивале "Звіняць цымбалы і гармонік" в Поставах
День Швеции проведут 5 июня в Гомеле
Технологии
Александр Белевич Белорусские ученые разрабатывают гоночный электромобиль
В Великобритании заработала сеть 5G
За границей как дома: velcom | A1 предложил 1 ГБ трафика в роуминге всего за 5,9 рубля
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Хедлайнером "Большой бард-рыбалки" станет популярный российский бард и сатирик Тимур Шаов
Исследователи из Беларуси, Германии, России, США, Израиля примут участие в Шагаловских чтениях
В мире
Фото NHK В Японии школьный автобус попал в ДТП: пострадали 15 детей
В Красноярске горит склад с нефтепродуктами
В Индии пропал военно-транспортный самолет с 13 людьми на борту
Калейдоскоп
Фото нацпарка "Беловежская пуща" Следы бурого медведя заметили в Беловежской пуще
Анжелика Варум выбрала необычный наряд для судейства в музыкальном конкурсе
Дженнифер Лоуренс выходит замуж
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня, 11:00 Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович 4 июня, 11:00 Минобразования и МТС подпишут в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия