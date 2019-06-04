Хоккеисты "Сент-Луиса" снова сравняли счет в финале Кубка Стэнли с "Бостоном"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" победили на своей арене "Бостон" (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии снова равный - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева вышли вперед уже на первой минуте игры, когда отличился форвард Райан О'Райли, затем Чарли Койл восстановил паритет, но за 5 минут до первого перерыва российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко сделал счет 2:1.
Во второй двадцатиминутке Брендон Карло, когда бостонцы играли в меньшинстве, сумел сравнять результат, а в заключительной трети матча хоккеисты "Сент-Луиса" дважды добились успеха: сначала Райан О'Райли оформил свой голевой дубль, а за полторы минуты до финальной сирены, когда "медведи" сменили вратаря шестым полевым игроком, Брэйден Шенн поставил последнюю точку, поразив пустые ворота - 4:2.
Два стартовых матча финальной серии прошли в Бостоне - сначала хозяева победили со счетом 4:2, а затем гости взяли реванш - 3:2 (в овертайме). В первой встрече в Сент-Луисе бостонцы разгромили соперников 7:2, и вот теперь уступили 2:4.
Следующая встреча серии до четырех викторий пройдет 7 июня на бостонской арене "ТД-Гарден", после чего соискатели главного трофея НХЛ переедут на лед "Энтерпрайз Центра" в Сент-Луисе. Хоккеисты "Бостон Брюинз" являются 6-кратными обладателями Кубка Стэнли, последний успех датируется 2011 годом. Еще 13 раз бостонцы уступали в финалах. "Сент-Луис Блюз" еще ни разу не выигрывал его, потерпев поражения в трех решающих сериях подряд (1968, 1969, 1970).
Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Коламбусу" и завершил сезон. Среди белорусских игроков наибольшего успеха добился защитник Руслан Салей, который в составе "Анахайма" в сезоне 2002/2003 выступал в финале розыгрыша почетного трофея.-0-
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