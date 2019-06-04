Хоккеисты "Сент-Луиса" снова сравняли счет в финале Кубка Стэнли с "Бостоном"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" победили на своей арене "Бостон" (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии снова равный - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед уже на первой минуте игры, когда отличился форвард Райан О'Райли, затем Чарли Койл восстановил паритет, но за 5 минут до первого перерыва российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко сделал счет 2:1.

Во второй двадцатиминутке Брендон Карло, когда бостонцы играли в меньшинстве, сумел сравнять результат, а в заключительной трети матча хоккеисты "Сент-Луиса" дважды добились успеха: сначала Райан О'Райли оформил свой голевой дубль, а за полторы минуты до финальной сирены, когда "медведи" сменили вратаря шестым полевым игроком, Брэйден Шенн поставил последнюю точку, поразив пустые ворота - 4:2.

Два стартовых матча финальной серии прошли в Бостоне - сначала хозяева победили со счетом 4:2, а затем гости взяли реванш - 3:2 (в овертайме). В первой встрече в Сент-Луисе бостонцы разгромили соперников 7:2, и вот теперь уступили 2:4.

Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" в первом матче финала Кубка Стэнли "Блюзмены", игравшие на выезде, повели в счете 2:0 после точных бросков Шенна Брэйдена и Владимира Тарасенко, но во втором периоде хозяева площадки сравняли счет, а в третьем еще дважды поразили ворота гостей.

Хоккеисты "Сент-Луиса" победили в овертайме "Бостон" и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли Начало матча на площадке "медведей" получилось результативным. Соперники забросили на двоих четыре шайбы. Первыми открыли счет хозяева площадки, но удержать это преимущество не смогли.

Следующая встреча серии до четырех викторий пройдет 7 июня на бостонской арене "ТД-Гарден", после чего соискатели главного трофея НХЛ переедут на лед "Энтерпрайз Центра" в Сент-Луисе. Хоккеисты "Бостон Брюинз" являются 6-кратными обладателями Кубка Стэнли, последний успех датируется 2011 годом. Еще 13 раз бостонцы уступали в финалах. "Сент-Луис Блюз" еще ни разу не выигрывал его, потерпев поражения в трех решающих сериях подряд (1968, 1969, 1970).

Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Коламбусу" и завершил сезон. Среди белорусских игроков наибольшего успеха добился защитник Руслан Салей, который в составе "Анахайма" в сезоне 2002/2003 выступал в финале розыгрыша почетного трофея.-0-

Фото "Сент-Луиса"