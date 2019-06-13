Хоккеисты "Сент-Луиса" выиграли Кубок Стэнли

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" обыграли в седьмом матче финальной серии в борьбе за Кубок Стэнли Бостон со счетом 4:1 и стали обладателями почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения на домашней площадке (1:5), "блюзмены" не допустили ошибок в обороне. Авторами голов в составе победителей стали Райан О'Райли, Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд, у "Бостона" гол престижа провел Мэтт Грызлик.

"Сент-Луис" выиграл финальную серию - 4:3 и впервые завоевал Кубок Стэнли. Обладателями почетного трофея в составе победителей стали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Ранее "Сент-Луис" лишь доходил в плей-офф до финала. Это случилось в 1969 году, но уступил "Монреалю".

Самым ценным игроком плей-офф-2019 в НХЛ стал Райан О'Райли, который по системе "гол+пас" набрал 23 очка. В 2012 и 2013 годах выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский "Металлург".

Защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер вошел в Тройной золотой клуб и стал 29 членом этой элитной группы. Игрок является олимпийским чемпионом в составе сборной Канады в 2014 году, в 2003 и 2004 годах побеждал на чемпионатах мира.-0-