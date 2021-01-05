Хоккеисты "Северстали" победили "Куньлунь" в матче чемпионата КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Северстали" победили "Куньлунь" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Матч в Мытищах, где проводит свои домашние встречи китайский клуб, завершился в пользу череповчан со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей шайбы на свой счет записали Шон Лалонд, Даниил Вовченко, Йоонас Няттинен и Александр Петунин. Также в составе команды из Вологодской области стоит отметить игрока сборной Беларуси Владислава Кодолу, отличившегося результативной передачей. Что касается проигравших, то у них забрасывали Лукас Локхарт и Кори Кейн.

Добился победы и ярославский "Локомотив", руководимый белорусским специалистом Андреем Скабелкой. В домашних стенах "железнодорожники" повергли новосибирскую "Сибирь" - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). На шайбы в исполнении Павла Красковского, Артура Каюмова и Михаила Беляева гости ответили точными бросками Алексея Яковлева и Юусо Пуустинена.

Омский "Авангард", восемь матчей не побеждавший в играх с дополнительным временем, наконец-то порадовал своих болельщиков победой в овертайме. Случилось это в результативном поединке против уфимского "Салавата Юлаева". "Ястребы" оказались сильнее со счетом 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 1:0).

К сожалению, белорусские хоккеисты результативными действиями не отметились. В составе дружины из Башкортостана на лед вышел Джефф Платт. За сибиряков выступили Кирилл Готовец и Никита Комаров. Выступающие за клуб из Уфы Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец не попали в заявку на игру.

У победителей шайбы забросили Александр Хохлачев, Илья Ковальчук, Кирилл Семенов, Оливер Каски (дважды) и Иржи Секач. У "Салавата" отличились Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев, Михаил Науменков и Маркус Гранлунд (дважды). Отметим, что "Салават Юлаев" прервал серию из трех побед в регулярном чемпионате.

В Сочи "леопарды" не смогли противостоять финскому "Йокериту". "Джокеры" "отгрузили" соперникам пять безответных шайб - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). Дубль оформил Никлас Йенсен. Кроме того, у победителей отметились голами Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу и Антии Пильстрем. Вратарь команды из Хельсинки Янис Калниньш отразил 19 бросков и третий раз в сезоне сделал шатаут.

В Нижнекамске болельщики обилия шайб, напротив, не увидели. Местный "Нефтехимик" лишь по буллитам обыграл нижегородское "Торпедо" с белорусом Андреем Белевичем в составе - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный послематчевый бросок реализовал форвард команды из Татарстана Брэндон Макмиллан.

В Москве "Автомобилист" из Екатеринбурга также в серии послематчевых бросков победил ЦСКА - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у победителей взятием ворот отметился капитан Павел Дацюк, который затем забросил и решающий буллит. У "армейцев" отличился форвард Максим Соркин.-0-