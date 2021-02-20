20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Юрия Файкова со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период поединка выдался весьма упорным. Обе команды были полны решимости добиться победы. Однако после сигнала на перерыв на табло молодечненского спортивно-развлекательного комплекса горели две единицы. На гол Александра Суворова гости ответили шайбой защитника Сергея Боголейши. Оба раза хоккеисты реализовали большинство.

Во втором периоде упорное течение матча продолжилось. В этой обстановке лучше сориентировались "горняки", которые вышли вперед после гола Евгения Дадонова. Одним из его ассистентов стал Сергей Боголейша.

В третьем периоде команда из города калийщиков грамотно подловила молодечненцев на контратаках. Хоккеисты Юрия Файкова еще трижды праздновали взятия ворот "Динамо". Отличились Игорь Карабанов, Роман Крикуненко и Никита Ремезов. Попытки дружины Константина Кольцова изменить ситуацию успехов не имели.

Таким образом, "горняки" не утратили шансов на то чтобы возглавить турнирную таблицу чемпионата Беларуси и в заключительном матче "регулярки" попробуют подвинуть с первого места столичную "Юность".

Что касается остальных противоборств игрового дня, то оршанский "Локомотив" добился волевой победы над "Металлургом-Жлобин" - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1), а гродненский "Неман" камня на камне не оставил от конкурентов из "Могилева" - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). -0-