22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли ХК "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Юрия Файкова со счетом 7:1 (2:0, 3:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут встречи солигорская команда захватила территориальное преимущество, которое переросло в заброшенные шайбы ближе к экватору данного отрезка матча. На 13-й минуте отличился Александр Левко, которому ассистировали Артем Кислый и Никита Ремезов. Еще через шесть минут Андрей Феклистов после передачи Романа Крикуненко удвоил преимущество горняков.

Во втором периоде могилевчане смогли сократить разницу в счете благодаря шайбе Сергея Кукушкина. Но дальше забрасывали лишь игроки "Шахтера". Сначала Данила Карабань восстановил разницу в две шайбы. Однако на этом команда Юрия Файкова не остановилась. Голевые атаки Никиты Ремезова, Артема Лесникова, Олега Пожигана и Романа Крикуненко довели разницу в счете между двумя командами до крупной. -0-