Хоккеисты "Шахтера" на выезде обыграли "Неман" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

Во время матча

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" обыграли в гостях "Неман" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в первой полуфинальной встрече плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся в Гродно, хозяева площадки чаще владели шайбой и опасно угрожали воротам солигорцев. Однако до третьего периода счет не был открыт.

Решающий гол был организован на 45-й минуте встречи. На пятачке у ворот "Немана" нападающий "Шахтера" Илья Камбович выиграл борьбу за шайбу и вывел гостей вперед - 1:0.

Во второй полуфинальной паре плей-офф эстралиги "Юность" была сильнее "Динамо-Молодечно" в первой игре (4:1). Второй матч между этими командами состоится в Минске 21 марта.-0-

Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги Подопечные Михаила Захарова начали игру активно, однако открыть счет в матче удалось только на 14-й минуте игры. Шайбу в ворота соперников забил Всеволод Кашкар.

Фото Леонида Щеглова