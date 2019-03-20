Хоккеисты "Шахтера" на выезде обыграли "Неман" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" обыграли в гостях "Неман" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в первой полуфинальной встрече плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, который состоялся в Гродно, хозяева площадки чаще владели шайбой и опасно угрожали воротам солигорцев. Однако до третьего периода счет не был открыт.
Решающий гол был организован на 45-й минуте встречи. На пятачке у ворот "Немана" нападающий "Шахтера" Илья Камбович выиграл борьбу за шайбу и вывел гостей вперед - 1:0.
Во второй полуфинальной паре плей-офф эстралиги "Юность" была сильнее "Динамо-Молодечно" в первой игре (4:1). Второй матч между этими командами состоится в Минске 21 марта.-0-
Фото Леонида Щеглова
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