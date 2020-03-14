Хоккеисты "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" в полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" в гостевом поединке со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Таким образом, после двух матчей полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента в данной паре установилось равенство (1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненцы, выступающие в роли хозяев площадки, действовали несколько академично, редко доводя атаки до ворот Максима Малютина. Гости, напротив, вышли на лед полны решимости доказать, что первое поражение было случайностью.

Постоянное давление и броски по воротам Виталия Труса привели к тому, что на 9-й минуте опытный вратарь был бессилен. Счет с передач Владислава Бойко и Александра Жидких открыл Василий Филяев. Игроки "Немана" попытались сравнять счет, однако взять ворота соперников так и не смогли.

Во втором периоде ситуация повторилась. Гости действовали агрессивно, стараясь бросать по воротам "Немана" при любом удобном случае. На 24-й минуте отличился Владислав Рядченко, удвоивший преимущество солигорчан.

В заключительном периоде гродненцы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но вместо этого болельщики "Немана" стали свидетелями еще двух взятий ворот своих любимцев. На 46-й минуте Виктор Бовбель довел счет до крупного, после чего Сергей Пушков принял решение снять с игры Виталия Труса. Но и его сменщик Максим Городецкий долго в неприкосновенности свои владения не удержал. После одной из острых контратак окончательный счет в матче установил Александр Жидких.

В понедельник, 16 марта, обе команды сойдутся в третьем матче серии, который примет Солигорск.

В воскресенье, 15 марта, пройдет третий поединок полуфинальной серии Кубка Президента между "Динамо-Молодечно" и минской "Юностью". В двух матчах на "Чижовка-Арене" молодечненцы вели в счете, но победу в итоге праздновали подопечные Александра Макрицкого, которые ведут в серии со счетом 2:0.

Минская "Юность" восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-