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20 августа 2020, 22:06

Хоккеисты "Шахтера" обыграли "Металлург" в матче группового раунда Кубка Салея

Во время матча "Металлург" - "Шахтер". Фото ФХБ
Во время матча "Металлург" - "Шахтер". Фото ФХБ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли жлобинский "Металлург" в матче 6-го тура Кубка Салея. Результативный матч завершился в пользу "горняков" со счетом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солигорчане начали бодро, открыв счет на первой минуте встречи. Отличился Никита Ремезов. Прошло совсем немного времени, как Роман Крикуненко удвоил преимущество "горняков", когда его команда играла в большинстве пять на три. После этого гости успокоились. Игроки "Металлурга", напротив, усилили натиск. В итоге сначала отличился Сергей Кузнецов, а затем счет сравнял Дмитрий Заламай.

Во втором периоде команды продолжили показывать искрометный, атакующий хоккей, шайба редко гостила в средней зоне. Такой рисунок игры пошел на пользу "железным волкам". Алексей Ефименко вывел свою команду вперед. Однако игроки команды из города калийщиков не стали опускать руки: вскоре Виталий Антонович и Данила Карабань, забросив по шайбе, вывели свою дружину вперед.

В заключительной трети матча хозяева площадки вновь отыгрались благодаря Василию Филяеву, огорчившему вратаря своей бывшей команды. Когда казалось, что овертайма не избежать, инициативу взял игрок "Шахтера" Александр Жидких, забросивший пятую шайбу в ворота "сталеваров". Он же установил окончательный итог встречи.

Помимо матча в Жлобине, в группе А состоялись еще две игры: "Витебск" - "Брест" и "Химик" (Новополоцк) - "Гомель". В итоге "медведи" не без проблем одолели брестскую дружину - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). Отметим автора дубля в рядах витебчан Михаила Листопадова. "Рысей" в Новополоцке ждал далеко не самый горячий прием. Судьба встречи была решена в серии буллитов, где точнее оказались подопечные Олега Хмыля: 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Хотя незадолго до сирены об окончании третьего периода в счете вели гомельчане, не удержавшие победу.

В группе В хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Могилев" со счетом 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). Отметим, что молодечненцы по ходу матча дважды оказывались в роли отыгрывающихся, пропустив голевые выпады Виктора Андрущенко и Егора Егорова, однако удержать преимущество "львам" не удавалось.

Молодечненцы им ответили шайбами Артема Аносова в большинстве и Николая Сытого. На 42-й минуте инициативу взял игрок "Динамо" Андрей Степанов, который вывел клуб из Минской области вперед. Теперь уже отыгрываться нужно было могилевчанам, которые смогли это сделать благодаря мастерству Виктора Андрущенко.

Но на большее "львов" не хватило. Молодечненцы же, напротив, усилили натиск и еще дважды огорчили соперников. Результативные броски на свой счет записали Андрей Геращенко и Андрей Степанов. Стоит отметить, что оба раза "Динамо" играло в большинстве.

В остальных встречах группы В "Лида" разгромила сборную Беларуси U-18, со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0), а "Неман" по буллитам проиграл оршанскому "Локомотиву" - 4:5 (2:1, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1).

Решающий раунд Кубка Салея пройдет 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этого этапа турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за третье место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-

Фото ФХБ

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