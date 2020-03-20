Хоккеисты "Шахтера" обыграли "Неман" и повели в полуфинальной серии Кубка Президента со счетом 3:2

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Президента - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Таким образом, счет в противостоянии стал 3:2 в пользу солигорского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты "Шахтера", несмотря на гостевой статус, начали матч агрессивно. Гродненцы пытались перехватить инициативу, но тщетно. На 7-й минуте Илья Казнадей с передачи Игоря Карабанова добился для "горняков" преимущества, забросив шайбу в ворота Виталия Труса.

В дальнейшем гродненцы предприняли титанические усилия чтобы отыграться, владея территориальным преимуществом. Однако все их попытки разбивались об уверенную игру Максима Малютина, несколько раз спасавшего свою команду после опасных моментов.

"Горняки" перешли на игру вторым номером, беспокоя соперников острыми контратаками. Такая тактика принесла плоды в заключительном периоде. На 58-й минуте солигорчанам удалась эффектная атака, и Андрей Феклистов поразил ворота "Немана" второй раз в матче. Однако на этом гости из города калийщиков не остановились. Воспользовавшись тем, что подопечные Сергея Пушкова сняли вратаря, за семь секунд до финальной сирены окончательный счет матча установил Владислав Рядченко.

Для того чтобы одержать победу в полуфинальной серии Кубка Президента, "Шахтеру" осталась одна виктория, которую он может одержать 22 марта. Первым финалистом чемпионата Беларуси стала столичная "Юность", обыгравшая в полуфинальной серии "Динамо-Молодечно" со счетом 4:1.-0-

Хоккеисты "Юности" разгромили "Динамо-Молодечно" и вышли в финал плей-офф Кубка Президента Начало матча проходило в равной борьбе. Вместе с тем в первом периоде зрители, собравшиеся на трибунах "Чижовка-Арены", увидели лишь одно взятие ворот.