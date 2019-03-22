Хоккеисты "Шахтера" одержали волевую победу над "Неманом" в плей-офф экстралиги

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" одержали волевую победу со счетом 5:2 над гродненским "Неманом" в выездном матче полуфинала плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первой проигранной встречи (0:1) "горнякам", которая двумя днями ранее состоялась также в Гродно, действующие чемпионы постарались активнее действовать в нападении. В итоге уже к середине второго периода "Неман" вел в счете 2:0. Голы в активе Александра Малявко и Павла Боярчука. Однако "Шахтер" усилиями Ильи Камбовича и Артема Демкова, оформившего голевой дубль, вышел вперед еще до второго перерыва.

В заключительные двадцать минут встречи "Неман" значительную часть времени провел в атаке, но в одном из эпизодов форвард гостей Роман Достанко провел четвертую шайбу в ворота гродненцев - 4:2. Окончательный счет в матче установил Виктор Туркин, отправив шайбу в пустые ворота - 5:2. Солигорский клуб лидирует в серии до четырех побед - 2:0. Команды переезжают на площадку "горняков", где 24 и 26 марта пройдут следующие матчи.

В другой полуфинальной серии минская "Юность" ведет в серии (2:0) с молодечненским "Динамо".-0-