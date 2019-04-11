Хоккеисты "Шахтера" победили "Динамо-Молодечно" и лидируют в серии за бронзу в экстралиге

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" выиграли в гостях у "Динамо-Молодечно" со счетом 4:3 и лидируют в серии до трех побед за бронзовые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки на льду спортивно-развлекательного комплекса в Молодечно вели в счете 2:1. Однако "горняки" благодаря точным броскам Сергея Станкевича, Игоря Карабанова и Евгения Дадонова перехватили инициативу.

Счет в серии до трех побед - 2:1, в пользу "Шахтера". Четвертый матч в бронзовой серии состоится в Молодечно 12 апреля.

Чемпионом Беларуси стали хоккеисты минской "Юности", которые в решающем поединке обыграли (2:0) гродненский "Неман".-0-