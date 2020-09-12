12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" победили "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух команд из Минской области прошло в интересной и яркой борьбе. Первыми открыли счет гости из Молодечно, после того как Дмитрий Амброжейчик реализовал большинство своей дружины. "Горняки" отыгрались достаточно быстро силами Артема Кислого. Во второй трети поединка Дмитрий Дадонов вывел солигорский клуб вперед, а в заключительный период Андрей Феклистов укрепил преимущество своей дружины. Попытки отыграться со стороны молодечненского клуба успехов не имели.

Что касается остальных матчей, то отметим крупную победу "Юности" над "Неманом" – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). У победителей в первом периоде отличились Андрей Антонов и Максим Парфеевец. После перерыва упрочил преимущество минчан Александр Когалев, а в заключительной трети поединка Всеволод Кашкар и Сергей Дрозд довели счет до крупного. Таким образом, лидеры чемпионата страны вновь не испытали горечи поражения, тогда как "Неман" все еще находящийся в поиске игрового ритма оказался на замыкающей позиции в турнирной таблицы экстралиги А, так пока и не добившись ни одной победы.

В Могилеве местные хоккеисты не смогли сдержать соперников из "Гомеля", которые благодаря успеху со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) взошли на вторую стоку в турнирной таблице чемпионата. "Рыси" сделали хороший задел, дважды отличившись к 27-й минуте матча. Голы на свой счет записали Антон Елисеенко, отличившийся в большинстве и Евгений Кунцевич. Сергей Кукушкин сократил разницу в счете. Но на большее "львов" не хватило. А вот "рыси", отличились еще дважды Олег Попов и Александр Скоренов.

И наконец, жлобинский "Металлург" в овертайме одержал трудовую викторию над "Локомотивом" из Орши – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). "Сталевары" трижды выходили вперед после шайб Дмитрия Войтехова, записавшего на свой счет дубль и Евгения Астанкова. Но благодаря голевым успехам Вячеслава Шарипова, Егора Гайнетдинова и Андрея Шикутя "железнодорожникам" удавалось выровнять ситуацию. Однако на третьей минуте овертайма победную точку для "стальных волков" поставил Алексей Ефименко.

Следующий тур чемпионата Беларуси пройдет 17 сентября.-0-