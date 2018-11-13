Хоккеисты "Шахтера" победили по буллитам "Юность" в экстралиге

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" победили минскую "Юность" по буллитам с счетом 4:3 в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде прошедшего в Солигорске матча хозяева площадки дважды поразили ворота минчан. Точными бросками отметились Артем Демков и перешедший из минского "Динамо" Артем Артемов. "Юности" сравнять счет в матче удалось лишь под занавес третьего периода, реализовав большинство, - 3:3. В овертайме голов болельщики не увидели, а в серии буллитов победный бросок нанес Евгений Дадонов.

Другие матчи дивизиона А в экстралиге завершились со следующими результатами: "Неман" - "Металлург-Жлобин" - 1:2, "Динамо-Молодечно" разгромило молодежную сборную Беларуси до 20 лет, которая готовится к чемпионату мира, со счетом 9:0.

Минская "Юность" продолжает лидировать в экстралиге, на втором месте - солигорский "Шахтер".-0-