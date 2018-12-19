Хоккеисты "Шахтера" с минимальным счетом обыграли "Гомель" в экстралиге

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" с минимальным счетом 1:0 обыграли соперников из "Гомеля" в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После международной паузы команды дивизиона А подошли в разной степени готовности к регулярному чемпионату. Гомельчане сосредоточили свои усилия на оборонительных действиях. Гостям из Солигорска, несмотря на участие командированного из "Динамо" нападающего Дениса Казионова, в основное время не удалось поразить ворота хозяев площадки. Единственная шайба была заброшена в овертайме на 64-й минуте. Автором гола стал Игорь Карабанов. Минская "Юность" победила в прошедшем туре жлобинский "Металлург" - 4:1 и упрочила свое лидерство в турнирной таблице.

Неожиданное поражение в гостях от хоккеистов "Лиды" потерпело "Динамо-Молодечно". Команда из Гродненской области отличилась точными бросками в каждом из трех периодов - 3:0. Действующий чемпион "Неман" в ходе встречи на своей площадке с молодежной сборной Беларуси уступал 0:1, но смог перехватить инициативу и добиться успеха - 4:2.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 82 очка (32 матча), "Шахтер" - 70 (32), "Неман" - 65 (30), "Динамо-Молодечно" - 56 (35), "Гомель" - 44 (31), "Лида" - 28 (32), "Металлург-Жлобин" - 26 (31), Беларусь U-20 - 10 (31).

Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 20 декабря: хоккеисты "Гомеля" примут "Юность", жлобинский "Металлург" сыграет дома с "Шахтером", гродненский "Неман" встретится с "Динамо-Молодечно", "Лида" постарается вновь порадовать своих болельщиков в матче с молодежной сборной Беларуси.-0-

Фото ХК "Шахтер"