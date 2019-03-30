Хоккеисты "Шахтера" сравняли счет в полуфинальной серии с "Неманом"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси с гродненским "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в шестом поединке серии до четырех побед "горняки" обыграли соперников 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счет в серии стал равным - 3:3.
Решающий поединок за выход в финал состоится 1 апреля в Гродно.
Первым финалистом ранее стала минская "Юность", победившая в полуфинальной серии молодечненское "Динамо", - 4:0.-0-
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