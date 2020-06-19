Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по Континентальному кубку IIHF

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера", занявшие второе место в чемпионате Беларуси, узнали соперников по Континентальному кубку IIHF, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Солигорчане начнут выступление во втором по значимости еврокубковом хоккейном турнире со второго раунда. "Горняки" попали в группу Е, где их соперниками станут "Олимп 69" (Латвия) и "Олимпия" (Словения). Еще одна дружина, с которой будет играть "Шахтер", определится по итогам розыгрыша предварительной стадии турнира в группе В, где сразятся "Црвена Звезда" (Сербия), "Младость" (Хорватия), "Буз Бейкоз" (Турция) и "Ирбис" (Болгария).

Поединки с участием "Шахтера" состоятся 13-15 ноября 2020 года в Любляне на арене "Тиволи Холл".

Отметим, что из-за последствий пандемии формула проведения турнира претерпела некоторые изменения и теперь он проводится в три стадии. В розыгрыше трофея примут участие 20 команд из 20 стран. Команда из Солигорска принимает участие в Континентальном кубке третий раз в своей истории. В 2016 и 2017 годах они останавливались в третьем раунде розыгрыша.

В прошлом году в этом турнире Беларусь представлял гродненский "Неман". Подопечные Сергея Пушкова заняли третье итоговое место. Победителем стал датский клуб "Сендерюске".-0-