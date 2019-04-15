Хоккеисты "Шахтера" выиграли бронзовые награды чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" выиграли бронзовые награды чемпионата Беларуси, победив "Динамо-Молодечно" со счетом 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки" добились успеха в домашней игре. К середине третьего периода подопечные Дмитрия Шульги вели 6:0. Такая результативность - следствие неудачной игры в Молодечно несколькими днями ранее, когда "Шахтер" вел 4:0, но уступил в овертайме - 4:5. В Солигорске один из фаворитов сезона сумел не допустить грубых ошибок в защите и завоевать бронзовые награды. Итог серии до трех побед одной из команд - 3:2.

Как сообщалось, минская "Юность" завоевала чемпионский титул, победив в серии гродненский "Неман".-0-