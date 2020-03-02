ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:28 Совет ИИХФ на внеочередном заседании отменил шесть чемпионатов мира из-за эпидемии коронавируса Спорт
23:12 Хоккеисты "Шахтера"и "Немана" в шаге от выхода в полуфинал серии плей-офф Кубка Президента Спорт
22:42 Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной - Минздрав Общество
22:29 ЕС и Лондон обсудят сотрудничество в торговле, энергетике, рыболовстве, правоохранительных и судебных органов после Brexit В мире
22:02 Доверительные отношения Беларуси и Болгарии должны послужить развитию сотрудничества - Кравченко Политика
21:54 В Минске почетных доноров стало больше на 330 человек Регионы
21:47 Фестиваль женского бизнеса пройдет в Минске 4 марта Регионы
21:44 Фрагменты ДНК сохранились в останках утконосого динозавра возрастом 75 млн лет Калейдоскоп
21:31 В Минской области впервые пройдет форум педагогов дошкольного образования Регионы
21:16 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 марта Регионы
21:01 Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске - 2020" назовут в прямом телеэфире Культура
20:48 Воронюк: конкурс "100 идей для Беларуси" дает молодежи возможность реализовать уникальные проекты Общество
20:42 Перспективы достижения Целей устойчивого развития обсудили в МИД Беларуси Политика
20:30 Команда Минского областного кадетского училища победила на слете патриотов "Равнение на Победу" Регионы
20:27 Экстренное заседание Совета ЕС по ситуации с мигрантами запланировано на 4 марта В мире
20:12 В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения Экономика
20:01 БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги Спорт
19:39 Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте Регионы
19:34 Исполком УЕФА утвердил места финалов европейских кубковых турниров Спорт
19:26 Азербайджанская Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти - "Белнефтехим" Экономика
19:25 "Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года Экономика
18:57 Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии Спорт
18:38 В ЕЭК сменился министр по торговле Экономика
18:25 Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска Регионы
18:14 В Словении умер художник-бунтарь и концептуалист Улай В мире
18:11 Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас Экономика
18:06 Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии Общество
18:05 Март в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
18:03 Перепрофилирование коек в медучреждениях связано с сезонным подъемом ОРИ - Минздрав Общество
18:01 Витебчанин под видом строителя выманил более Br13 тыс. Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
02 марта 2020, 23:12

Хоккеисты "Шахтера"и "Немана" в шаге от выхода в полуфинал серии плей-офф Кубка Президента

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" и гродненского "Немана" добились третьих побед в в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Президента-2020. Для выхода в следующую стадию турнира им осталось выиграть по одному матчу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из города калийщиков обыграла на выезде "Металлург" из Жлобина со счетом 5:3 (3:0, 2:1, 0:2). У гостей отличились Игорь Карабанов, Евгений Дадонов, Павел Казнадей, Арсений Борисов и Андрей Феклистов. "Неман" справился с соперниками из "Могилева"– 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Победное взятие ворот на счету Артема Кислого, который отличился несмотря на то, что его команда находилась в меньшинстве.

"Шахтер" и "Неман" повели в сериях до четырех викторий со счетом 3:0.

После обидных осечек вновь вернулись на победный путь минская "Юность" и "Динамо-Молодечно". Многократные чемпионы Беларуси в Орше не без труда одолели местный "Локомотив" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) а "зубры" победили "Гомель" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Таким образом, фавориты повели в сериях до четырех побед – 2:1.

Оставшиеся матчи 1/4 финала Кубка Президента пройдут 3марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта.

Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам "гладкого" чемпионата имеют "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что при необходимости пятую и седьмую встречи эти команды проведут на домашних аренах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Совет ИИХФ на внеочередном заседании отменил шесть чемпионатов мира из-за эпидемии коронавируса
Во время матча. Фото организаторов турнира БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги
"Пушкаш Арена". Фото УЕФА Исполком УЕФА утвердил места финалов европейских кубковых турниров
Екатерина Галкина. Фото из архива Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии
Фото Reuters Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА
Роман Елетнов. Фото из архива Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в чешском Нове-Место
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности
Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе "Маяк Минска" отметили Масленицу
Топ-новости
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав
В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в Совмине
"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года
Прошедшая зима в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Караев вручил нагрудные знаки за содействие милиции
Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска
Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта
К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА
Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА
Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников
Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 3 марта
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.