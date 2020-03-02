Хоккеисты "Шахтера"и "Немана" в шаге от выхода в полуфинал серии плей-офф Кубка Президента

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" и гродненского "Немана" добились третьих побед в в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Президента-2020. Для выхода в следующую стадию турнира им осталось выиграть по одному матчу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из города калийщиков обыграла на выезде "Металлург" из Жлобина со счетом 5:3 (3:0, 2:1, 0:2). У гостей отличились Игорь Карабанов, Евгений Дадонов, Павел Казнадей, Арсений Борисов и Андрей Феклистов. "Неман" справился с соперниками из "Могилева"– 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Победное взятие ворот на счету Артема Кислого, который отличился несмотря на то, что его команда находилась в меньшинстве.

"Шахтер" и "Неман" повели в сериях до четырех викторий со счетом 3:0.

После обидных осечек вновь вернулись на победный путь минская "Юность" и "Динамо-Молодечно". Многократные чемпионы Беларуси в Орше не без труда одолели местный "Локомотив" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) а "зубры" победили "Гомель" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Таким образом, фавориты повели в сериях до четырех побед – 2:1.

Оставшиеся матчи 1/4 финала Кубка Президента пройдут 3марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта.

Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам "гладкого" чемпионата имеют "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что при необходимости пятую и седьмую встречи эти команды проведут на домашних аренах.-0-